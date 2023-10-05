В Раде собрали подписи за запрет УПЦ МП – нардеп

В Верховной Раде собрали подписи за вынесение на рассмотрение вопроса запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом рассказала народный депутат Юлия Клименко, сообщает Лига.net.

По ее словам, в парламенте собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе Рады Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП. "Следовательно, голоса в зале есть", — заявила Клименко.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что с начала полномасштабной войны взяла около 60 священнослужителей УПЦ МП. Правоохранители утверждают, что задержанные клирики работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию, некоторых из них удалось обменять на украинских военнопленных.