Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4,0% в 2024 году. В июне банк ожидал рост на 2,0% в текущем году и на 3,5% в следующем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в прогнозе, экономические перспективы Украины по-прежнему зависят от предполагаемой продолжительности российского вторжения.

"Согласно ориентировочному сценарию, в котором активные боевые действия продолжатся до середины 2024 года, ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году" , - говорится в сообщении.

Всемирный банк прогнозирует, что начиная с конца 2024 года экономика Украины будет восстанавливаться быстрее. Это предположение обусловлено государственными инвестициями по мере оживления восстановительной и экспортной активности.

Потери от войны

Как отмечает ВБ, несмотря на российское вторжение, экономика Украины демонстрирует признаки умеренного восстановления, чему способствует более надежное электроснабжение и устойчивое получение внешней помощи, которая поддерживает общественный спрос.

После сокращения на 29,1% в 2022 году экономика Украины выиграла от улучшения электроснабжения, локализации активных боевых действий и более надежного получения внешней помощи в полугодии 2023 года, что позволило возобновить рост, говорится в обзоре.

По данным банка, ВВП Украины начал восстанавливаться, причем во втором квартале 2023 года рост стал положительным впервые после российского вторжения. Этому способствовало государственное потребление и умеренное восстановление предложения в секторах, связанных с поддержкой военной экономики, а также в тех, которые получают выгоду от улучшения поставок электроэнергии.

Государственные расходы выросли на 67% в годовом исчислении в первом полугодии 2023 года, тогда как налоговые поступления увеличились лишь на 25%, во многом благодаря продолжающейся вялой экономической активности.

"Потеря рабочих мест и доходов в частном секторе, высокая инфляция и потеря активов, вызванные войной, обратили вспять 15-летнее сокращение бедности. Если исходить из глобального показателя в 6,85 долларов в день (ППС 2017 года), уровень бедности, по оценкам, увеличится с 5,5% до 24,1% в 2022 году, в результате чего бедными станут еще 7,1 млн человек. При этом 6 млн человек все еще находится в соседних странах, а еще 5 млн являются внутренне перемещенными лицами" , - отмечается в обзоре.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3% в 2024 году.