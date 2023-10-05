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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины
Фото: Shiny Things. Flickr

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4,0% в 2024 году. В июне банк ожидал рост на 2,0% в текущем году и на 3,5% в следующем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в прогнозе, экономические перспективы Украины по-прежнему зависят от предполагаемой продолжительности российского вторжения.

"Согласно ориентировочному сценарию, в котором активные боевые действия продолжатся до середины 2024 года, ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году", - говорится в сообщении.

Всемирный банк прогнозирует, что начиная с конца 2024 года экономика Украины будет восстанавливаться быстрее. Это предположение обусловлено государственными инвестициями по мере оживления восстановительной и экспортной активности.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины

Потери от войны

Как отмечает ВБ, несмотря на российское вторжение, экономика Украины демонстрирует признаки умеренного восстановления, чему способствует более надежное электроснабжение и устойчивое получение внешней помощи, которая поддерживает общественный спрос.

После сокращения на 29,1% в 2022 году экономика Украины выиграла от улучшения электроснабжения, локализации активных боевых действий и более надежного получения внешней помощи в полугодии 2023 года, что позволило возобновить рост, говорится в обзоре.

По данным банка, ВВП Украины начал восстанавливаться, причем во втором квартале 2023 года рост стал положительным впервые после российского вторжения. Этому способствовало государственное потребление и умеренное восстановление предложения в секторах, связанных с поддержкой военной экономики, а также в тех, которые получают выгоду от улучшения поставок электроэнергии.

Государственные расходы выросли на 67% в годовом исчислении в первом полугодии 2023 года, тогда как налоговые поступления увеличились лишь на 25%, во многом благодаря продолжающейся вялой экономической активности.

"Потеря рабочих мест и доходов в частном секторе, высокая инфляция и потеря активов, вызванные войной, обратили вспять 15-летнее сокращение бедности. Если исходить из глобального показателя в 6,85 долларов в день (ППС 2017 года), уровень бедности, по оценкам, увеличится с 5,5% до 24,1% в 2022 году, в результате чего бедными станут еще 7,1 млн человек. При этом 6 млн человек все еще находится в соседних странах, а еще 5 млн являются внутренне перемещенными лицами", - отмечается в обзоре.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3% в 2024 году.

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