Италия готовится к передаче Украине восьмого пакета военной помощи

Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна думает, какое оборудование можно передать Киеву, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Avvenire.it.

"Итальянское правительство поддерживает Украину до тех пор, пока это необходимо, то есть до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Это подтвердила премьер-министр Джорджия Мелони, которая на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде провела сердечную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским" , - говорится в материале.

Издание уточняет, что в правительстве Италии есть разногласия между министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Крозетто относительно решения о передаче нового пакета помощи Украине.

Как на это реагирует глава Минобороны

Крозетто сказал, что министр Таяни говорил на недавней встрече с Зеленским о политическом решении о желании предоставить дальнейшую помощь Украине.

Вчера министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался с Крозетто и поблагодарил Италию за постоянную военную помощь, предоставляемую Украине. Он пригласил Италию и итальянские компании инвестировать в военную промышленность Украины.

Когда Украина сможет получить новый пакет помощи

Гвидо Крозетто предполагает, что еще ничего не было записано "черным по белому". Он уточнил, что пока что речь идет только о намерениях передать Украине помощь

"Есть два аспекта: политический, о котором говорил Таяни, а затем есть техническая часть, чтобы увидеть, что мы можем дать, не ставя под угрозу итальянскую оборону" , - утверждает Крозетто.

Что конкретно Италия может передать Украине

Издание сообщает, со ссылкой на источники, что Италия может передать Украине зенитные системы, боеприпасы или средства для борьбы с дронами, включая некоторые глушители частот.

"Оставляя в стороне домыслы, можно предположить, что окончательный выбор будет зависеть от наличия материалов на складах Минобороны" , - пишет издание.

Помощь от Италии

Сегодня президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они подняли вопрос будущей помощи Украине и не только.

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.