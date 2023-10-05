Зеленский на первой встрече с Пашиняном обсудил ситуацию на Южном Кавказе
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что произошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Европейская правда.
Об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).
По его словам, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Зеленский отметил, что Киев заинтересован в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.
"Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", – добавил президент Украины.
Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде планировались переговоры лидеров Армении и Азербайджана, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил участие. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объяснив это занятостью.
Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал шанс на подписание мирного соглашения между странами как "очень вероятный".