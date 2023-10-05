Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, самостоятельно отремонтировавшим жилье

В Верховной раде поддержали законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии. Основное изменение - расширение форм компенсации, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення": отныне их смогут получить и те украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Запуск этого этапа "єВідновлення" мы планировали давно, ведь было много соответствующих запросов от граждан, которые сделали ремонт жилья самостоятельно - чтобы в нем можно было хоть как-то жить, или чтобы оно не разрушилось еще больше. Они так же претендуют и имеют право на компенсацию как и украинцы, которые дождались государственной компенсации" , - пояснила нардеп.

По ее словам, выплаты по новой форме компенсаций начнут производиться с 1 января 2024 года. Компенсационный механизм будет таким же, как и по другим категориям "Восстановление" - заявление нужно будет подать через Действие, затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.

При этом Шуляк подчеркнула, что это далеко не последнее расширение форм программы компенсаций "єВідновлення" - в Министерстве уже работают над последующим расширением программы и впоследствии начнут компенсировать повреждение жилья жителям оккупированных территорий.

Кроме того, программу будут совершенствовать и по рекомендациям общин, для чего уже сейчас с ними проводятся соответствующие публичные консультации.

"Решать, что необходимо изменить в программе, чтобы она работала эффективнее, нужно исключительно с участием общин. Для этого мы проводим с ними публичные консультации, в ходе которых обмениваемся оценками проекта и идеями по его улучшению не только с авторами соответствующего Закона, но и с представителями профильных министерств, народными депутатами и, что главное - непосредственно с гражданами, жилье повреждено или разрушено" , - подытожила Шуляк.

Напомним, в рамках первого этапа государственной программы "єВідновлення" украинцам было выплачено уже 1,5 млрд гривен. Речь идет о компенсациях на ремонты квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн.

Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн. гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов.