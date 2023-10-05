ЕС не будет финансировать транзит украинского зерна через Литву

Европейский Союз пока не планирует финансировать транзит украинского зерна через литовский порт Клайпеда, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс, сообщает LRT.

По его словам, на сегодня транзит украинского зерна через Литву не предусматривает финансовой поддержки со стороны ЕС.

Он добавил, что еще одним фактором, который усложняет вопрос поставок украинского зерна через Литву, является то, что уже проинвестировано в экспортную инфраструктуру для этого груза в румынском порту Констанца.

"Транспортировка через Литву пока затруднена, тем более, что в развитие порта Констанца и возможностей транспортировки зерна было инвестировано 150 млн евро, поскольку это очень специфический товар, который требует специальных вагонов и судов. В этом случае логистика в южном направлении уже гарантирована", – сказал Синкявичюс.

Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас отметил, что порт может обрабатывать более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается его транспортировка в Клайпеду.

Ранее сообщалось, что Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в балтийские порты.

Перед этим стало известно, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.

СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.