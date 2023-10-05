В магазине и кафе, где погибли полсотни человек, были поминки – Клименко
Российские оккупанты в четверг, 5 октября, нанесли удар по магазину и кафе, где проходили поминки и было много людей, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет", — рассказал чиновник.
По его словам, семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.
Клименко добавил, что правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные заведения Харькова.
Министр уточнил, что чем был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.
"Удар был настолько точным, а это небольшое помещение, чтобы в него так точно попасть. Поэтому есть подозрение (что навел кто-то из местных, — "ДС") у СБУ и полиции. Мы можем этот вариант проверить обязательно", — рассказал глава МВД.