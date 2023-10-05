В магазине и кафе, где погибли полсотни человек, были поминки – Клименко

Российские оккупанты в четверг, 5 октября, нанесли удар по магазину и кафе, где проходили поминки и было много людей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет" , — рассказал чиновник.

По его словам, семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.

Клименко добавил, что правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные заведения Харькова.

Министр уточнил, что чем был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.