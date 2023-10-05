Путин снова цинично заявил, что Россия не начинала войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что Россия не развязывала кровавую войну в Украине, а якобы, наоборот, пытается ее закончить, сообщает Деловая столица.

Об этом на полях дискуссионного клуба "Валдай" заявил глава страны-террористки Владимир Путин.

Он считает, что война на Украине началась еще в 2014 году, когда в Киеве произошел "государственный переворот".

Путин подчеркнул, что задача "военной операции" в Украине якобы прекратить боевые действия на территории страны, развязанные странами Запада против населения Донбасса.