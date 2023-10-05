СМИ: Польша и Венгрия блокируют заявление лидеров ЕС по итогам встречи в Гранаде

Польша и Венгрия требуют изменения итогового заявления по результатам неформальной встречи лидеров Европейского Союза в испанской Гранаде, чтобы там упоминались жесткие формулировки по миграционной политике, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg.

На встрече послов ЕС в среду Польша и Венгрия повторили требование, чтобы в декларации по стратегической повестке дня Евросоюза в Гранаде упоминались предыдущие итоговые заявления лидеров о необходимости консенсусом решать вопросы миграции.

Это требование может помешать лидерам ЕС единодушно одобрить итоговое заявление, как это произошло во время саммита в июне этого года.

Собеседники Bloomberg говорят, что это может разрушить попытки лидеров Евросоюза публично продемонстрировать единство объединения.

Как сказал агентству на условиях анонимности польский чиновник, в Варшаве надеются, что члены ЕС будут уважать решения, принятые на предыдущих саммитах, и это не вызовет разногласий.

Накануне постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС, но Польша и Венгрия, которые выступают категорически против приема любых людей, прибывающих с Ближнего Востока и Африки, проголосовали против.

В Гранаде параллельно с неформальным саммитом лидеров ЕС проходит третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества – Европейского политического сообщества, на ней присутствует президент Владимир Зеленский.