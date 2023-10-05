Перед закрытием сессии на Московской бирже 5 октября курс доллара превысил 100 рублей, а евро достиг отметки 105,37 рубля, сообщает Деловая столица.

Примечательно, что публикация российскими СМИ сообщения о прыжке совпало с речью главы РФ Владимира Путина на форуме "Валдай".

Так, курс доллара вырос на 0,53%, или 0,52 руб, поднявшись до отметки 100,1 руб, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 17:17 по московскому времени.

Курс евро прибавил 0,59%, или 0,61 руб, и составил 105,37 руб.

Отметим, 2 октября днем на "Мосбирже" доллар впервые с 15 августа подорожал свыше 99 рублей, курс евро приблизился к 105 рублям.

В последний раз американская валюта торговалась выше отметки 100 руб два дня назад – 3 октября.

За последние семь торговых сессий на "Мосбирже" доллар подорожал более чем на 3,5 руб.

При этом Путин считает, что "в Европе падают реальные доходы населения", а в РФ якобы растут.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что Россия не развязывала кровавую войну в Украине, а якобы наоборот пытается ее закончить.