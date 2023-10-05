Генсек Совета Европы осудила удар РФ по Харьковщине, в котором погибли более 50 человек

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский удар по в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в соцсети Twitter (X).

"Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властью, которая столкнулась с очередной неописуемой трагедией", – отметила Пейчинович-Бурич.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe contre une épicerie à Kupiansk, qui a tué plusieurs civils innocents. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux autorités qui doivent faire face à une nouvelle tragédie indicible @UKRinCoE — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) October 5, 2023

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).