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НБУ отзывает лицензию еще одного банка

НБУ отзывает лицензию еще одного банка
Фото: Facebook

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины [...], учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 05 октября 2023 года №350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", – говорится в сообщении.

Напомним:

7 сентября 2023 регулятор принял решение отнести АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

Причина – невыполнение банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

4 августа правление НБУ отнесло банк в категорию проблемных. С этого момента состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

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