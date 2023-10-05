Испания передаст Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk

Испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.

Во время переговоров главы Украины и Испании обсудили текущую ситуацию на фронте, в связи с этим Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении.

ЗРК Hawk – полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который был основным зенитным комплексом США и стран НАТО в эпоху Холодной войны. Сейчас находится на вооружении около двух десятков стран.

Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Еще в октябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk, а в ноябре того же года – объявила о предоставлении еще двух пусковых установок.

Ранее СМИ сообщили, что Германия пришлет в Украину одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard.