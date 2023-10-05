Науседа ответил на слова Зеленского о возможных атаках России на страны Балтии

Если Россия "сломает" Украину, то у нее действительно появятся другие цели, поэтому этого нельзя допустить, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

"Вы не можете не согласиться. Мы всегда говорили, что Украина - первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели" , - сказал он.

Науседа добавил, что как возможную следующую цель президент назвал страны Балтии и другие государства.

"Сейчас ценой огромных усилий и жертв Украина, позвольте мне выразиться, выигрывает для нас время, чтобы мы успели подготовиться, чтобы мы успели еще больше укрепить систему коллективной обороны НАТО и сделать шаги по укреплению нашей собственной системы" , - подчеркнул Науседа.

Также лидер Литвы добавил, что Украина победит, а хребет России там сломается.

Что этому предшествовало

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и попытается атаковать другие страны.

Президент подчеркнул, что если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, то будет новый критический момент в 2028 году.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки" , - сказал он.

Риск заморозки войны

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к ее возобновлению в больших масштабах.

В то же время военные эксперты отмечают, что замораживание войны возможно только теоретически, ведь позиция двух сторон исключает такую возможность.