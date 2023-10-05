Президент Эстонии осудил российский удар по Харьковщине, где погибли более 50 человек

Эстонский президент Алар Карис осудил российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в соцсети Twitter (X).

Президент Эстонии назвал обстрел Россией гражданских людей на Харьковщине "абсолютно ужасным".

"Убивать мирных жителей – жалко. За каждым преступлением должно быть наказание. Такие трагедии подтверждают, что Украина продолжает нуждаться в помощи и поддержке", – подчеркнул Карис.

‼️48 people died as a result of a Russian shelling of a civilian facility in the #Kupyansk district of the #Kharkiv region, President #Zelensky reported.



Among the victims was a 6-year-old boy. Additionally, there are reports of 6 people injured. The search and rescue operations… pic.twitter.com/qPGb1nq5ET — KyivPost (@KyivPost) October 5, 2023

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.