В российском Курске прогремели громкие взрывы: сообщают о работе ПВО

В российском городе Курске сегодня, 5 октября, прозвучало несколько взрывов. В регионе якобы работает ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

"Это было громко!" , - говорится в сообщении.

Старовойт уточняет, что в Курском районе якобы работает ПВО.

Больше никакой дополнительной информации по поводу взрывов не сообщается.

Взрывы в Курской области РФ

В последние недели в Курской области России участилось количество взрывов, особенно в ночное время. Так, 29 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что одно из БПЛА "сбросило два взрывных устройства на подстанцию и одно из трансформаторов вспыхнуло". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.

Кстати, ранее источники РБК-Украина в СБУ уже сообщали о "блекауте" в Курской области РФ, который устраивали украинские спецслужбы. Это произошло 26 сентября, когда дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. Тогда без света осталось семь населённых пунктов.