Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал российский удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погиб 51 гражданский человек, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел.

Топ-дипломат Евросоюза назвал российский удар по Харьковщине "очередной отвратительной атакой на невинных гражданских людей, в дополнение к ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта, которые она продолжает осуществлять ежедневно".

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Безнаказанности за военные преступления не будет", – подчеркнул Боррель.

Он также подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС и добавил, что Евросоюз высоко ценит силу, мужество и сопротивление украинского народа.

Напомним, в четверг днем российские войска обстреляли кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер" В результате погиб 51 человек, в том числе 6-летний мальчик, еще шестеро получили ранения.

Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.