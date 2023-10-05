Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Пашиняна с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Так, европейские лидеры подчеркнули свою твердую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и незыблемости границ Армении. Они также выразили поддержку укреплению отношений между ЕС и Ереваном во всех измерениях исходя из потребностей Армении.

Они согласились с необходимостью предоставления дополнительной гуманитарной помощи Армении, поскольку она сталкивается с последствиями недавнего массового перемещения карабахских армян. Они подчеркнули, что эти беженцы должны иметь возможность свободно осуществлять свое право вернуться в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к их истории, культуре и правам человека.

Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость работы в направлении делимитации границы на основе последних карт Генштаба СССР, предоставленных сторонам, что также должно стать основой для дистанцирования сил, а также для завершения мирного договора и решения всех гуманитарных вопросов.

Они остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2).

Стоит отметить, что площадь Азербайджана указана с учетом Нагорного Карабаха, а Армении — без него.

Как сообщалось, из перешедшего под контроль Азербайджана Нагорного Карабаха в Армению выехали уже около 100 тыс. человек — это более 80% населения региона.