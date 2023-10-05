Зеленский по итогам переговоров: будет больше ПВО и артиллерии
Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что провел результативные переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 5 октября.
"У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо.
Будет больше артиллерии у украинских воинов, больше дальнобойного оружия и обязательно больше справедливости.
"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе".
Зеленский выразил благодарность за встречи каждому лидеру стран-партнеров.