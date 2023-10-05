Пентагон анонсировал очередное заседание в формате "Рамштайн"

На следующей неделе в Брюсселе состоится очередное заседание контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине. На него приедут глава Пентагона Ллойд Остин и новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отметили в Пентагоне, заседание в формате "Рамштайн" планируется на 10 октября.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун отправятся в Брюссель, чтобы провести заседание контактной группы по вопросам обороны Украины" , - говорится в сообщении.

На заседании Рамштайна, участие в котором примут министры обороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран, планируют обсудить текущую ситуацию в Украине и обеспечение украинцев средствами, необходимыми для защиты суверенной территории.

Глава Пентагона примет участие во встрече министров обороны НАТО, которая состоится 12 октября в штаб-квартире Альянса.

Первый "Рамштайн" для преемника Милли

Отметим, это будет первая встреча в формате "Рамштайн", участие в которой примет уже новый глава Объединенного комитета начальников штабов США. Браун сменил на этом посту генерала Марка Милли, ушедшего в отставку в конце сентября. Милли занимал должность главы Объединенного комитета с 2019 года.

Генерал Браун имеет опыт в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Он также служил в Европе, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым. Тогда он являлся директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе.