Удар россиян по селу Гроза на Харьковщине: число жертв возросло до 55
Число погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области возросло до 55. Несколько человек считаются пропавшими без вести, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"Полиция идентифицировала 37 тел погибших в селе Гроза Купянского района. Поисковые работы завершены. От удара погибли 55 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице", - рассказали правоохранители.
Как отметили в полиции, есть очень изуродованные тела погибших, поэтому для их идентификации нужны ДНК-экспертизы.
Удар россиян по селу Гроза
Днем 5 октября российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в магазин и кафе, где проходили поминки по погибшему военному, организованные его женой и сыном. Сын также был военнослужащим и вместе со своей женой и матерью были в кафе.
Первоначально было известно о полусотне погибших от удара, но количество жертв продолжает расти.
Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-то из местных жителей, ведь ракета попала прицельно в небольшое помещение. Эту версию проверят СБУ и полиция.
Сегодняшний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Погибло около 15% жителей населенного пункта.