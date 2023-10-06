Politico: Байден нашел способ, как отправить помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине.﻿ Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух американских чиновников, сообщает Украинская правда.

По информации издания, президент Джо Байден намекнул на эту стратегию в среду, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.

Один из чиновников сказал, что комментарии президента касаются "существующих полномочий финансирования", которые Конгресс ранее предоставил администрации, "которые позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине немного дольше, если Конгресс не будет действовать".

Одним из вариантов, который рассматривается, является использование иностранного военного финансирования - программа, которую проводит Государственный департамент и которая предоставляет гранты или займы, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование.

Издание отмечает, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, сказал американский чиновник.

Администрация также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины, считает официальный представитель Министерства обороны. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

Бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что решение о том, каким путем пойдет департамент, еще не принято:

"Перенаправление - это всегда вариант для срочных нужд. На данный момент, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перенаправления, как способа поддержания безопасности Украины".