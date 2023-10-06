ISW: Украинские военные продвинулись под Андреевкой, Роботино и Вербовым

Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области и Роботино и Вербового Запорожской области.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По информации аналитиков, украинские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись 5 октября. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли успеха к востоку от Андреевки.

Российский военный заявил, что украинские войска продвигаются к железнодорожному пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Также украинские войска 5 октября провели наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись. Спикер украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботино (10 км к югу от Орехова). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Российские военные утверждали, что украинские силы пытались продвинуться вдоль линии Роботино-Вербово, в направлении Копани и вблизи Новопрокоповки. 4 октября российский блогер заявил, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение вдоль линии Копани-Роботино-Вербово.

Российские источники также утверждали, что 5 октября украинские войска провели неудачные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Минобороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска отбили украинские атаки у Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Новодаровки (15 км к юго-западу от Великой Новоселки), и Приютное (16 км к юго-западу от Великой Новоселки).