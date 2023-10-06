Оккупанты атаковали на шести направлениях, ВСУ отбили атаки – Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Силы обороны на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Украинские военные отразили атаки противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 октября.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары потерпели: Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, состав горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ противника.