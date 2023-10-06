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Противоповетренная оборона уничтожила ночью 25 "Шахедов" - ВСУ

Противоповетренная оборона уничтожила ночью 25 "Шахедов" - ВСУ
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 6 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 25 вражеских дронов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов" из мыса Чауда в Крыму. Беспилотники следовали несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-131/136, в том числе в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", – говорится в сообщении.

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