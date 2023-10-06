Беспилотники атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья
В ходе атаки 6 октября беспилотники типа Shahed атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья в Одесской области.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. Функционирование паромной переправы временно остановлено", – говорится в сообщении.
В Одесской ОВА уточнили, что атаковали инфраструктуру Измаильского района.
Силы обороны отметили, что на юге было уничтожено 11 "Шахедов": три в Одесской области и 8 в Николаевской области.
"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", - отметили в Силах обороны.