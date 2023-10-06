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Беспилотники атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья

Беспилотники атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья
Фото: иллюстративное, Одесская областная прокуратура

В ходе атаки 6 октября беспилотники типа Shahed атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. Функционирование паромной переправы временно остановлено", – говорится в сообщении.

В Одесской ОВА уточнили, что атаковали инфраструктуру Измаильского района.

Силы обороны отметили, что на юге было уничтожено 11 "Шахедов": три в Одесской области и 8 в Николаевской области.

"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", - отметили в Силах обороны.

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