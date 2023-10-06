ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 20 танков – Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили 20 танков, 23 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили: