ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 20 танков – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили 20 танков, 23 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 281 090 (+620) человек,
- танков – 4 777 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 9 082 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 6666 (+23) ед,
- РСЗО – 806 (+2) ед,
- средств ПВО – 540 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158 (+29),
- крылатых ракет – 1 530 (+0),
- кораблей /катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35) ед,
- специальной техники – 951 (+3).