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ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 20 танков – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 20 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 620 окупантов, а также уничтожили 20 танков, 23 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 281 090 (+620) человек,
  • танков – 4 777 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 082 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 6666 (+23) ед,
  • РСЗО – 806 (+2) ед,
  • средств ПВО – 540 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 158 (+29),
  • крылатых ракет – 1 530 (+0),
  • кораблей /катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35) ед,
  • специальной техники – 951 (+3).

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