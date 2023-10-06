Авиация РФ сбрасывает бомбы по маршруту "зернового коридора" – Гуменюк
В районе "зернового коридора" враг контролирует ситуацию, применяя тактическую авиацию. Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Пока не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе "зернового коридора". Но они пытаются контролировать там ситуацию из-за применения тактической авиации, ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", – сказала она.
Гуменюк отметила, что такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых много в акватории Черного моря.
"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила она.