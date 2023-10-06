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Уоллес призвал Германию передать Украине Taurus

Уоллес призвал Германию передать Украине Taurus
Фото: Boevaya mashina

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

С призывом Уоллес выступил 5 октября вечером в Twitter (Х).

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима соответствующая реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна направить свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", – заявил Уоллес.

5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района на Харьковщине. Известно о 51 погибшем.﻿ Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил﻿, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

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