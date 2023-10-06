В ВСУ рассказали, какие модификации F-16 нужны для превосходства в небе

Украина рассчитывает на истребители F-16 с такими тактико-техническими характеристиками и таким спектром вооружения, которые в дальнейшем помогут освободить ее территорию. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ, сообщает Укринформ.

"Истребители F-16 бывают разной модернизации. Мы рассчитываем, что партнеры будут передавать нам именно то, что нам нужно, то, что не будет уступать тактико-техническим характеристикам Су-35 врага. Будет, по крайней мере, на уровне с ним" , - отметил Игнат.

Спикер объяснил, что более старые модификации могут нам помочь в поражении воздушных целей, но для получения преимущества в воздухе нужны модификации не хуже, чем у врага.

Он отметил, что F-16 может быть модернизирован на предприятиях в США и Европе.