Польша настаивает на полном отзыве жалобы Украины в ВТО

Польша считает недостаточным решение Украины "поставить на паузу" процесс в ВТО в связи с зерновым спором. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер 6 октября утром в эфире RMF FM, сообщает Европейская правда.

"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановления рассмотрения. Это хороший шаг, но недостаточный. Речь абсолютно не идет об отмене зернового эмбарго" , – сказал Мюллер.

Заместитель министра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил в четверг, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации.

Качка подчеркнул, что продолжается работа над "практическим решением" торгового спора.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал в четверг, что Варшава не понимает, что означает приостановление украинской жалобы.

Украина 18 сентября начала обжалование в ВТО действий Польши, Словакии и Венгрии после того, как они ввели односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции.