Налоговая предупредила, что следит за продажами в соцсетях

Налоговики предупредили, что они мониторят социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.﻿ Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, сообщает Экономическая правда.

ГНС не уточняет механизм этого отслеживания. В одном случае она говорит о том, что "получает информацию" о незаконной предпринимательской деятельности, но не уточняет, по каким каналам.

"ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки" , - говорится в сообщении.

В другом случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, с помощью своих территориальных органов.

"Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 года установлены отдельные случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования" , - отмечают в Налоговой.

Налоговая обнародовала около десятка выявленных случаев незаконной деятельности. В частности:

На Ивано-Франковщине установлен факт предоставления услуг валютообменных операций без государственной регистрации субъекта хозяйствования.

В Хмельницкой области установлены факты занятия хозяйственной деятельностью через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем.

Осуществление на Днепропетровщине хозяйственной деятельности по продаже мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия разрешительных документов и без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Осуществление на территории города Киева торговой сетью нелегальной хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Незаконная деятельность (без государственной регистрации как субъекта хозяйствования) в Кировоградской области физического лица при осуществлении операций по обмену иностранной валюты.

На Сумщине установлена продажа табачных изделий гражданами без государственной регистрации в качестве субъектов хозяйствования и разрешительных документов на право осуществления такой торговли.

Осуществление в Винницкой области хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования по предоставлению услуг стирки ковров.

В Черкасской области выявлены факты незаконной деятельности хозяйственных объектов (без государственной регистрации как субъекта хозяйствования), которые осуществляли продажу фальсифицированных подакцизных товаров.

Выявление фактов незаконного оборота подакцизных товаров и уклонение от уплаты налогов на территории Черниговской области.