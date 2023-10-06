В Севастополе раздавались взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников

В Севастополе ночью 6 октября были слышны звуки взрывов. Российские оккупационные власти заявили об атаке морских дронов, сообщает Крым Реалии.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщил, что в районе 4:50 по местному времени в Гагаринском районе Севастополя "была слышна отдаленная стрельба".

"Громкие звуки в районе Северного мола – это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров" , – написал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

Подтвердить данные сообщения с помощью независимых источников пока не представляется возможным.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.

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