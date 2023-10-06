Пашинян и Алиев согласились на переговоры в Брюсселе – глава Евросовета

Европейский Союз проведет переговоры между лидерами Армении и Азербайджана в конце месяца в Брюсселе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, прибыв в пятницу утром на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает Европейская правда.

"Я решил пригласить обоих лидеров до конца октября в Брюссель, и оба лидера согласились прибыть на эту встречу" , – сказал Мишель.

Он добавил, что "мы будем очень тяжело работать, чтобы достичь прогресса в сфере нормализации между Азербайджаном и Арменией".

Европейские лидеры, которые играют все большую роль в урегулировании ситуации на Кавказе, надеялись провести в Испании первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду.

Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские лидеры должны продолжать обсуждать кризис с Азербайджаном, чтобы "наилучшим образом защитить" Армению, но не прибегать к санкциям против Баку.