В прокуратуре предположили, почему россияне ударили по Грозе в Харьковской области

Удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области российские силы могли осуществить, потому что думали, что там находятся украинские военные. Такую версию в эфире озвучил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Радио Свобода.

Чиновник заявил, что для атаки российская армия использовала ценную ракету.

"Удар был очень точен, использовалась очень точная и дорогая ракета, которых немного в России. Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, это в основном - женщины" , - заявил спикер.

На уточнение, могло ли быть возможным мотивом, что российские силы считали, что на этих поминках будут украинские военнослужащие, Чубенко ответил утвердительно. Именно поэтому, подтвердил представитель, и мог быть точный удар в эту локацию.

"Да, да, именно поэтому. Именно как вы сказали" , – сказал Чубенко.

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