У берегов Румынии взорвалось турецкое судно – СМИ

Грузовое судно под флагом Турции взорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения. Об этом говорится в сообщении турецкого телеканала Т24, сообщает Укринформ.

"Корабль наткнулся на мину вблизи Сулинского канала, в 11 морских милях к северу от Сулины в Румынии" , – сообщает телеканал со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Ambrey.

Эта компания сообщила, что на судне произошел взрыв в 21:20 по Гринвичу. Корабль стал на якорь на короткое время, чтобы оценить повреждения, и возобновил движение около 00:20 по Гринвичу. Обошлось без жертв.