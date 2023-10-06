Нобелевская премия мира: кто стал лауреатом в этом году

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира в 2023 году иранской правозащитнице Наргесу Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы. Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло, сообщает Европейская правда.

"Ее отважная борьба принесла огромные личные потери. В целом режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году тюрьмы и 154 ударам кнутом" , - заявили в комитете.

Мохаммади в настоящее время находится в заключении.

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Национальный Nobel Committee был присужден к награде в 2023 #NobelPeacePrize k Narges Mohammadi за свою боротьбу против заключения женщин в Иране и его борьбе за продвижение человеческих прав и свободы для всех. #NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

В 2011 году Мохаммади впервые арестовали и приговорили к многолетнему заключению за ее усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям.

Через два года, после освобождения под залог, Мохаммади начала вести активную кампанию против смертной казни. Это привело к повторному аресту Мохаммади в 2015 году и приговору к дополнительным годам заключения.

После возвращения в тюрьму она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных, особенно женщин, которое практикуется в иранских тюрьмах.

Из тюрьмы Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время прошлогодних протестов в Иране и организовала акции солидарности среди заключенных. В ответ тюремная администрация ввела более строгие условия содержания в Мохаммаде, ей запретили принимать звонки и посетителей.

Нынешняя Нобелевская премия мира также отмечает сотни тысяч человек, которые вышли на демонстрации против политики дискриминации и угнетения женщин теократическим режимом в Иране, отметили в комитете.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".