Боррель: Украина ускорила вступление новых стран в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее. Об этом Боррель сказал, прибыв 6 октября утром на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает Европейская правда.

Боррель комментировал журналистам необходимость ориентировочной даты следующего расширения ЕС, над чем в последнее время горячо дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

"Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точная дата. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени" , – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширением. Но теперь благодаря заявке Украины, которая стала новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.