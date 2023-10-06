Пентагон: У США есть варианты для продления помощи Украине

У правительства США есть варианты для финансирования военной помощи Украине. Перебрасывать средства на это из чего-то другого пока не планируют. Об этом сказала первый заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс в интервью агентству Bloomberg, сообщает Укринформ.

Гикс подчеркнула, что у США есть варианты продления помощи Украине, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации президента Джо Байдена.

По ее словам, пока Пентагон не рассматривает возможность "перепрограммирования" средств, выделенных на другие расходы.

"Это не то, о чем нам нужно думать сейчас, пока мы не поймем, как долго продлится нынешняя ситуация в Конгрессе" , - сказала она.

Гикс добавила, что сейчас Пентагон сосредотачивается на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на перераспределении ранее выделенных средств на расходы на нужды Украины.

В четверг представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер заявил, что в бюджетных фондах в поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд - на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

Администрация президента США рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине, пока Конгресс будет заниматься внутриполитическими вопросами.