Зеленский на следующей неделе посетит Румынию – источники

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Румынию. Об этом рассказали источники румынского телеканал Digi24, сообщает Европейская правда.

Это будет первый визит украинского президента в Румынию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

По данным телеканала, визит Зеленского не является частью турне по нескольким странам. Это будет специальный визит только в Румынию, где президент Украины встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими чиновниками.

Телеканал напомнил, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал приезд Зеленского в Румынию "совсем скоро".

Президенты Йоханнис и Зеленский встречались в четверг в испанской Гранаде, в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Румынский премьер и несколько министров также должны посетить Киев, "чтобы установить как можно больше точек сотрудничества". Речь идет о безопасности, а также об энергетике, сельском хозяйстве и других вопросах.