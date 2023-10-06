Австрия вызвала российского посла из-за обстрелов Харьковщины

В МИД Австрии вызвали посла России в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза на Харьковщине, сообщает Европейская правда.

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население – это военное преступление. Виновные должны быть привлечены к ответственности" , – заявило министерство.

Накануне МИД Австрии призвал к справедливому наказанию за удар по селу Гроза, который назвали "вопиющим нарушением международного гуманитарного права" Россией.

Напомним, в результате попадания российской ракеты в кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине погибли 52 человека.