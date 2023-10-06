Депутаты увеличили расходы на оборону на более 300 млрд грн

Верховная рада Украины приняла закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном - на оборону.﻿ Об этом заявил нардеп от "Голоса", член финансового комитета Верховной рады Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его данным, законопроект №10038 в целом поддержали 313 народных депутатов.

Как отметила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, после 11,5 часов обсуждения в Раде и голосования за поправки в законопроекте не произошло никаких существенных изменений.

Закон увеличивает расходы бюджета этого года на 317 млрд гривен.

На нужды обороны выделяется 303 млрд гривен, в том числе для:

+195,7 млрд гривен - ВСУ,

+39,7 млрд гривен - Национальной гвардии,

+20,4 млрд гривен - Государственной пограничной службы,

+19 млрд гривен - Национальной полиции,

+13,2 млрд гривен - закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+4,4 млрд гривен - Минстратегпрому на производство в Украине оружия и боеприпасов,

+4,2 млрд гривен - СБУ,

+2,5 млрд гривен - ГУР МО,

+2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+570,2 млн гривен - Госспецсвязи,

+500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,

+230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,

+151 млн гривен - вознаграждение курсантам системы МВД.

В то же время, к второму чтению сократили объем увеличения расходов для Бюро экономической безопасности на 95,2 млн грн (до 220 млн грн)

Кроме того, увеличиваются расходы на:

+16,5 млрд гривен - помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,

+5,97 млрд гривен - на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),

+1,2 млрд гривен - МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,

+552,8 млн гривен - издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).