Суд арестовал активы российских олиграхов Фридмана, Авена и Косогорова – СБУ

Суд арестовал корпоративные права на имущество российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в Украине более чем на 17 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Суд принял решение на основании материалов СБУ.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд. грн.

"Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод" , – говорится в сообщении.

Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.

В спецслужбе заявили, что Фридман, Авен и Косогоров входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее СБУ объявила о подозрении Фридману в финансировании агрессии против Украины.