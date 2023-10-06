WP: Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина в США

Глава КНР Си Цзиньпин может посетить США в ноябре и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, сообщает Лига.net.

По словам собеседников, администрация Байдена начала планировать встречу с китайским правителем в Сан-Франциско.

"Это довольно твердо. Мы начинаем процесс планирования" , — сказал один из чиновников.

Другой представитель Белого дома отметил, что Байден "с нетерпением ждет встречи" с Си Цзиньпином, но "пока ничего не подтверждено".

Источники говорят, что планы укрепятся после того, как министр иностранных дел Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.