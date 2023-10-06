Разведка Британии: Россияне усиливают укрепления вблизи Токмака

Российские силы продолжают развивать и усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак, рассказывает разведка Великобритании, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре за 6 октября от Министерства обороны Великобритании.

Аналитики вспоминают заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне развивают свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

"В Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из Токмака свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино" , – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что бункеры должны стать более надежной защитой для солдат и офицерского состава от огневого поражения артиллерией и беспилотниками-камикадзе. Кроме того, бетон, вероятно, дополнительно усилит траншеи в условиях осенней грязи.