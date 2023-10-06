Сумского мэра отпустили под залог – ВАКС

Сумского городского голову Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, сегодня, 6 октября, отпустили под залог.﻿ Об этом говорится в комментарий Высшего антикоррупционного суда Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Напомним, что 4 октября следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 гривен залога.

И уже сегодня мэра отпустили после внесения залога.

Дело Лысенко

По данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

3 октября Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).