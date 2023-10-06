Шольц призывает реформировать ЕС для приема новых стран

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ЕС должен расшириться в будущем и связывает вступление потенциальных кандидатов с реформами внутри сообщества. Об этом сказал он в кулуарах саммита ЕС в Гранаде, сообщает Лига.net.

По его словам, нынешние члены блока должны "сделать Европейский Союз пригодным для будущего". Для этого ЕС должен решить сложные политические и финансовые вопросы.

Шольц подчеркивает, что нужно реформировать структуры принятия решений. Он повторил свой призыв, что ЕС должен отказаться от принципа единодушия в вопросах внешней и налоговой политики.

Канцлер отметил, что далеко не все страны в ЕС, сегодня получающие финансирование, "могут ожидать, что это продолжится в будущем".

Шольц добавил, что таким членам придется вносить вклад в финансирование стран-кандидатов.