В ГПСУ ответили, сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета

Более 2 тысяч чиновников пытались безуспешно выехать из Украины с января этого года, когда начал действовать соответствующий запрет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"За время действия нормы на государственной границе было не пропущено более 2 тысяч человек, находившихся на контроле государственной пограничной службы" , - отметил Демченко.

Он уточнил, что в большинстве случаев выехать из страны хотели не по тем условиям, которые определены в правилах пересечения границы.

Запрет на выезд для чиновников

Напомним, еще в январе этого года украинское правительство ввело выезд за границу для чиновников только при условии командировки.

Это произошло после того, как украинские журналисты начали сообщать о скандальных случаях отдыха нардепов на заграничных курортах во время полномасштабной войны.

Также правительство предусмотрело ряд исключений из общего правила. К примеру, выезд разрешен в случае, если женщина/мужчина, который является одиноким родителем, выезжает, чтобы проведать своего несовершеннолетнего ребенка.