Более 200 тысяч украинских беженцев уже покинули Чехию

Более 200 тысяч украинских беженцев, которые въехали в страну с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года, уже покинули Чехию, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют данные, которые изданию Právo предоставил вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает novinky.cz.

По его словам, всего 561 605 украинских беженцев подали заявления на получение временной защиты в Чехии с начала полномасштабной войны до 1 октября этого года.

"Таким образом, более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо выехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", – отметил Ракушан.

При этом он опроверг утверждения некоторых политиков и некоторых представителей общественности о том, что чешские власти не знают, сколько и какие именно люди из Украины находятся на территории Чехии.

"Все эти почти 360 тысяч человек пришли в Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, чтобы получить свои визовые метки и собрать необходимые нам данные", – сказал министр.

Он также уточнил, что из почти 359 тысяч зарегистрированных украинцев около 115 тысяч уже легально работают.

"Зная, что большая группа из этих 359 тысяч – это дети, пожилые люди и женщины, которые ухаживают за детьми и не могут работать, цифра в 115 тысяч – это очень хорошо, и есть тенденция к росту", – считает министр.

По самым скромным подсчетам, только в этом году легально трудоустроенные украинцы уплатят в государственный бюджет Чехии от 12 до 15 миллиардов чешских крон (от почти 500 млн до 700 млн евро) налогов.

Ранее сообщалось, что более половины беженцев из Украины в Чехии имели опыт агрессии из-за своего украинского происхождения.

Правительство Чехии планирует продлить статус защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Перед этим стало известно, что Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.