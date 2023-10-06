Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: ОГП открыл уголовные дела
Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они устроили драку в Киеве, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - отметили в ОГП.
Там уточнили, что Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве.
В ведомстве рассказали, что уголовные производства объединили. Досудебное расследование поручили проводить Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 5 октября, в сети появилось видео на котором нардепы Куницкий и Дмитрук избивают человека в центре Киева.
Также позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.
При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший парень - это якобы подставное лицо.
Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация является неприемлемой.